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İstanbul ve Hatay'da düzenlenen Bozdoğan-4 operasyonuyla, terör örgütü DEAŞ üyesi 5'i yabancı uyruklu 12 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul ve Hatay'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendiğini,12 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "İstanbul ve Hatay’da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-4” Operasyonlarında 5’i Yabancı Uyruklu toplam 12 şüpheli yakalandı. Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" dedi.