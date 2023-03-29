Defne Samyeli, sözü Sinan Akçıl’a müziği Sinan Akçıl ve Hakan Erol’a düzenlemesi Çağrı Telkıvıran’a ait “Kimse Sen Değil Ki” şarkısını dinleyicilerle buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Art arda projelerini yayınlamaya devam edecek olan Defne Samyeli, “Kimse Sen Değil Ki” şarkısıyla ilgili kamera karşısına geçti.

Ramazan Arslankaya yönetmeliğindeki kamera karşısında Samyeli, şarkının ruhuna uygun olarak duygu odaklı ve sade bir klip çalışması yaptıklarını ifade etti.

Samyeli "Kimse Sen Değil Ki" şarkısıyla ilgili şunları söyledi:

“Hepimizin hayatında derin izler bırakmış, artık hayatımızın bir parçası olmayan ama türlü nedenlerle yeri de dolmayan insanlar vardır. Bence sözleriyle o ‘acaba’ları, ‘başka türlü olsaydı ne olurdu’ları çok sade ve gerçek bir şekilde sorgulatan aslında hüzünlü bir itiraf şarkısı “Kimse Sen Değil ki”. Bu duyguları ziyaret eden herkesin kalbinde ve kulağında yeri olacağına inandığım şarkımın yolu açık olsun."