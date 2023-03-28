İzmit Belediyesi ve Aydili Sanat Derneği iş birliğiyle düzenlenen ‘’Deformasyon’’ temalı sulu boya sergisi, Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde sanatseverlere kapısını açtıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve Aydili Sanat Derneği iş birliğiyle gerçekleşen ‘’Deformasyon’’ temalı sulu boya sergisi, Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu.

Birbirinden farklı yaklaşık 100 eser İzmit Sanat Galerisi’nde sergileniyor. Aydili Sanat Derneği Resim Atölyesi’nin 13 kursiyerinin eserlerinin sunulduğu sergi 27 Mart- 7 Nisan tarihleri arasında Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde sanatseverlere açık olacak.

Serginin açılışına İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Aşkın, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, SARBAŞ Genel Müdürü Nihat Değer, BEKAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Akın, Aydili Sanat Derneği Başkanı Suat Özdemir ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Aydili Sanat Derneği İsmail Menekşe Resim Atölyesi Katılımcıları; Asuman Uyuşan, Derya Cebir, Dilek Ayrıbaş, Gülden Aytüre, Gülgün Çankaya, Leyla Sezer, Mesut Nöbetçigil, Orhan Aytüre, Saime Gönül, Sevgi Selamet, Zennure Dalarslan, Demet Gülen.

“MUTLULUK DUYUYORUZ”

Programda konuşan İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, “Değerli hocamız İsmail Menekşe ve 13 öğrencisinin, 12 aylık bir süreç içerisinde yapmış oldukları sulu boyanın farklı tekniklerine tanıklık edeceğiniz eserleri hep birlikte göreceğiz. İzmitlilerle bu farklı sulu boya teknikleri ve birbirinden kıymetli eserleri buluşturacağımız için mutluluk duyuyoruz. Bu kıymetli sergide emeği geçen başta Aydili Sanat Derneği Başkanı Suat Özdemir’e, Hocamız İsmail Menekşe’ye ve 13 öğrencisi ile sanata gönül vermiş tüm dostlara teşekkürlerimizi sunuyoruz” İfadelerini kullandı.