Anadolu Vakfı’nın “Değerli Öğretmenim Programı” eğitimcilerle, öğretmenlerin depremin psikolojik etkileri ile başa çıkabilmelerini sağlamayı hedefleyen “Duygusal Dayanıklılık ve Bilinçli Farkındalık” eğitiminde buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Vakfı’nın, güçlü eğitmen kadrosu ile hem öğretmenlerin hem de gençlerin geleceğine katkı sağlamayı hedeflediği Değerli Öğretmenim Programı kapsamında eğitimcilere, “Duygusal Dayanıklılık ve Bilinçli Farkındalık” eğitimi verildi. Türkiye’deki tüm eğitimcilere katılım imkanı sunulan çevrim içi eğitim ve seminer programı kapsamında, 21 Mart Salı günü düzenlenen eğitimde Anadolu Vakfı, Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenlerle çevrim içi olarak bir araya geldi.

Deprem ile başa çıkabilme temasına odaklanan “Duygusal Dayanıklılık ve Bilinçli Farkındalık” eğitimi ile kişilerin yaşamın her ânında, kendi duygu, değer ve inançlarının farkında olarak, kendilerini bütünsel bir şekilde kabul edip iç motivasyonlarını sağlayabilmeleri konusunda destek vermek amaçlandı. Eğitim ile kişilerin hayata karşı seçtikleri tutum ve davranışlarında olumlu düşünebilmelerini sağlamak için farkındalıklarını arttırmak hedeflendi.

Anadolu Vakfı, depremin ilk günlerinden bu yana, depremzedelerin ihtiyacı olan malzemeler ile Anadolu Grubu’nun tüm şirketlerinden gönüllü çalışanların bağışlarını, yetkili kuruluşlar aracılığı ile deprem bölgelerine ulaştırdı. Projeleriyle depremden etkilenen paydaşlarının maddi ve manevi ihtiyaçlarına odaklanan Vakıf, depremden etkilenen 100’den fazla bursiyerine ek burs ödemesi yaparak destekte bulundu. Depremzede ve depremden etkilenen bursiyerleri için “Deprem Psikolojisi Etkinliği” düzenleyen Vakıf, ayrıca bursiyerlerine ücretsiz psikolojik destek hattı da sunuyor. Bununla beraber Anadolu Vakfı, üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesiyle bursiyerlerin ihtiyacı doğrultusunda bilgisayar kampanyası başlattı. Bu kapsamda toplanan bağışlar ile bursiyerler için bilgisayar alımı yapılacak.