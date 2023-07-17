Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Değirmendere çekek yerinde çalışmalara aralıksız devam ediyor.KOCAELİ (İGFA)-  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Değirmendere’de kayık-çekek yeri inşasına devam ediyor. Bin 250 metrekare alana sahip kayık-çekek yeri için kazık çakma işlemleri tamamlandı.

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İlerleme oranının yüzde 86’ya ulaştığı proje için toplam 100 kazık çakıldı. Kazık çakma işlemlerinin ardından ekipler 1 no’lu iskelenin kazık içi betonu ve kiriş betonu dökümünü gerçekleştirdi. 3 no’lu iskelenin kazık içi demir donatı montajı tamamlandı. Ayrıca 3 no’lu iskelenin kazık içi betonu döküldü.

Büyükşehir’in 23 milyon 512 bin 406 TL yatırımla hayata geçirdiği kayık-çekek projesi kapsamında 4 adet kazıklı sabit iskele ve 3 adet alüminyum çerçeveli yüzer iskele kurulacak. Sabit iskelelerin genişliği 4 metre, yüzer iskelelerin genişliği 2 ve 3,5 metre olacak. Kıyıda tahkimat yapılırken sahil bağlantısı beton yüzey ile kaplanacak. Ayrıca kıyıda tekne bağlama yerleri ve tekne bakım rampası da olacak.