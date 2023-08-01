Kocaeli'de Değirmendere’de bulunan ve mevsimsel şartlar nedeniyle deforme olan Atatürk heykeli, Büyükşehir tarafından aslına uygun bir şekilde onarıldıKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Değirmendere Çınarlık Meydanında bulunan Atatürk heykelinin bakımını tamamladı.

Mevsimsel şartlar nedeniyle deforme olan heykel, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığındaki uzman ekipler tarafından aslına uygun bir şekilde bakıma aldı. Uzman ekipler tarafından bakıma alınan heykelin, bozuk alanları onarıldı. Vernikleme işlemi yapılırken havuz temizlenerek çalışır hale getirildi.

Büyükşehir, kentteki pek çok yapının bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.