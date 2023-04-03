Kocaeli'de Gölcük Belediyesi tarafından Değirmendere’de düzenlenen “Geleneksel Ramazan Ayı Çocuk Şenliği” etkinliklerine çocuklar yoğun ilgi gösterdi.KOCAELİ (İGFA) -Gölcük Belediyesi; “Geleneksel Ramazan Akşamları Çocuk Şenliği” etkinliklerini ilçenin birçok noktasında sürdürürken, çocuklara da eğlenceli anlar yaşatıyor.

Son olarak Değirmendere Kültür Merkezi'ne taşınan eğlence dolu etkinlikler, çocukların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Hacivat ile Karagöz, Nasrettin Hoca ile İbiş, Sihirbaz gösterisi ile çocuklar ve aileleri, geleneksel Ramazan akşamı atmosferini doyasıya yaşayarak, eğlendiler.

Geleneksel Ramazan Akşamları Çocuk Şenliği, 8 Nisan Cumartesi akşamı saat 21.00'da, Şirinköy Kültür Merkezi'nde devam edecek.