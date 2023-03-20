Eğitim sevdalısı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, YKS sınavına girecek Dilovalı gençlere sınav başvuru ücreti jesti yaptı.KOCAELİ (İGFA) -Eğitimin, ülke geleceği için en önemli husus olduğunu her platformda dile getiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir desteklerine devam ediyor.

Şayir şimdi de ilçede yaşayan ve 17-18 Haziranda yapılması planlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan 12. sınıf öğrencilerinin YKS ücretini ödeyecek.

DEKONTLARIYLA BELEDİYEYE BAŞVURABİLECEKLER

Belediyeden yapılan açıklamada; Üniversite sınavına girecek tüm Dilovalı 12. Sınıf öğrencilerinin yatırdıkları dekont ile Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’ne giderek yatırdıkları ücretleri belediyeden geri alabilecekleri belirtildi.

“Eğitime hep destek tam destek” diyerek üniversite sınavına hazırlanan gençlere küçük de olsa bir jestte bulunmak istediklerini kaydeden Başkan Şayir, yaptığı açıklama da “Gençlerimizin üniversite sınavı yolculuklarında yanlarında olmak istedik. Yarınlarımızın umudu gençlerimiz için ne yapsak azdır. Bir nebzede olsa katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize. Yeter ki onlar hayal etsin, amaçları ve idealleri uğruna çalışmaya devam etsin. Biz her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.