Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı sanatçısı Sadi Cesuroğlu yaz konserleri kapsamında, Delikliçınar Meydanı’nda sahne aldı. Anadolu’ya has ezgilerin söylendiği gecede Cesuroğlu izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin 14 Eylül’e dek kentin yoğun olarak ziyaret edilen bölgelerinde düzenlediği yaz konserleri Delikliçınar Meydanı ile devam etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçısı Sadi Cesuroğlu’nun sahne aldığı konsere, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği programda söylediği birbirinden güzel şarkı ve türkülerle geceye renk katan sanatçı Cesuroğlu, büyük beğeni topladı. Gecenin sonunda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım günün anısına Sadi Cesuroğlu’na plaket takdim etti.

Konserler 14 Eylül’e kadar sürecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçılarının sahne alacağı yaz konserleri 14 Eylül’e dek sürecek.