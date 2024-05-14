Uzun süren sessizliğini yeni şarkısı 'Kaç Vesait’ ile bozan Bursalı sanatçı Hakan Adanur, parçayı aslında Demet Akalın için yaptığını ama gerek aranjörü gerekse çevresinin önerileri sonucu eseri kendisinin yorumlamaya karar verdiğini söyledi.BURSA (İGFA) - Yeni şarkısı 'Kaç Vesait’i eşi Esra Adanur’un doğumgünü olan 20 Nisan’da yayınlayan hakan Adanur, samimi bir itirafta bulundu.

'Kaç Vesait’i yazıp bestelerken şarkıyı tamamen Demet Akalın’a verme motivasyonuyla yaptığını söyleyen Adanur, “Aslında şarkı gerek sözleri, gerek temposu ve tarzı itibariyle tam bir Demet Akalın şarkısı. Aslında adrese teslim bir şarkı olacaktı. Ama hem aranjörüm Ödül Erdoğan, hem de şarkıyı dinlettiğim yakın çevrem 'Kaç Vesait’i benim yorumlamam yönünde adeta bana baskı yaptılar. Ben de yeni single’ımı 'Kaç Vesait’le yapmaya karar verdim. İyi ki de dostlarım bana bu baskıyı yapmışlar. Çünkü şarkı çıkalı kısa bir zaman olmasına rağmen dönüşler ve aldığım tepkiler çok olumlu” dedi.