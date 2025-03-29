Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörü, şubat ayında yüzde 4 artış göstererek 1 milyar dolarlık ihracata imza attı. Türkiye çelik sektörü de bu ayda yüzde 9,7 düşüş ile 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (ADMİB) şubat ayı demir ve demir dışı metaller ihracatı ise yüzde 0,7 azalışla 59 milyon dolar, çelik ihracatı yüzde 20 oranında artışla 165 milyon dolar oldu.

Zirve İtalya’nın oldu

Şubat ayında Türkiye geneli demir çelik ihracatında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke İtalya oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya, Romanya, Irak ve İspanya izledi. İlk 10 pazar içinde Fas’a yüzde 59, Belçika’ya yüzde 53, İspanya’ya yüzde 29 ve İtalya’ya yüzde 28’lik artışlar dikkat çekti.

ADMİB’in şubat ihracatında da zirvenin sahibi İtalya oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Irak, Mısır, Almanya ve İspanya takip etti. İlk 10 pazar içinde Almanya’ya yüzde 32, Irak’a yüzde 21’lik artışlar kaydedildi.