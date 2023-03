Eskişehir’de sitelerin içerisindeki demir kapı, kazık ve koruma ızgaralarını çalan hırsızlar mahalle sakinlerine pes dedirtti.

Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Gülten Sokak üzerinde bulunan sitelerin bahçelerine belirli aralıklarla hırsızlar girdi. Hırsızlar; site alanı içerisindeki demir kapı, çitler için destek olarak kullanılan kazık, bodrum pencerelerini koruyan ızgaralar ve doğal gaz kutusunu muhafaza eden telleri çaldı. Hırsızlık esnasında bahçeye ve site çevresinin de zarar gördüğünü söyleyen mahalle sakinleri, can güvenliklerinden endişe ettiklerini belirtti. Vatandaşlar durumla ilgili emniyete de şikâyette bulunduklarını kaydettiler.

“Can güvenliğimiz kalmadı, çaldıkları ızgaralar hemen camımızın altında”

25 yılı aşkın süredir aynı sitede yaşayan Gülten Savaş, can güvenliğinden endişe duyduğunu söyleyerek, “Zaman zaman oluyordu ama son zamanlarda demir kapılar, mazgallar, borular çalınıyor. Çarşamba günü her şey normaldi ama sanırım Perşembe günü oldu. Biz de şaşkınlık içerisindeyiz. Artık korkuyoruz. Can güvenliğimiz de kalmadı gibi. O çaldıkları ızgaralar hemen camımızın altında. Arka taraftaki bahçemizdeki ağaçları, çitleri kırmış. Bahçedeki demir mazgalı almış. Apartmanın kapısını pazar da kurulduğu için güvenlikli olması amacıyla yaptırdık, yerinden söküp almışlar. Daha önce çok güvenli olan mahallemizde değişik tipler geziyor. Can güvenliğimiz kimlere emanet bilemiyoruz” şeklinde konuştu.

“Olay gözümün önünde oluyor ama sesimi çıkartamıyorum, çünkü 4-5 kişi geziyorlar”

Hırsızlık olaylarının son günlerde arttığını belirten site sakini Emel Altaylar, “Burada oturuyorum, birinci kattayım üstelik. Korkuyorum yani, olay gözümün önünde oluyor ama sesimi çıkartamıyorum. Çünkü 4-5 kişi geziyorlar, tiplerinden korkuyorsun. Düşmanlık besleyebilirler. Pazarcılar tezgâhlarını bırakıyor, onları da alıp gidiyorlar. Her şeyi çalıyorlar. 2-3 senedir var ama son günlerde daha da çok olmaya başladı. Genelde demir olan para edecek şeyleri çalıyorlar” dedi.