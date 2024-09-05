Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Adım Adım Manisa" projesi Demirci ilçesinden gelen 77 kadının kenti ziyaret etmesiyle başladıMANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin 17 ilçesinde yaşayan kadınların sosyal hayata katılımını arttırmak, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla "Adım Adım Manisa" projesi hayata geçirildi.

Adım Adım Manisa projesi kapsamında yapılan ücretsiz kültür turlarının ilki, 77 kişilik kadın kafilesinin Demirci ilçesinden kentin tarihi zenginliklerini tanımak amacıyla Manisa’ya gelmesiyle başladı.

Demirci’den gelen 77 kişilik kafileyi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar beraberindeki Büyükşehir görevlileri ile birlikte rehberler Hanımlar Aile Çay Bahçesi’nde karşıladı. Hanımlar Aile Çay Bahçesi’nde yapılan kahvaltı ikramı sonrasında Tıp Tarihi Müzesi’ne ve Uluslararası Mesir Macunu Festivali’ne ev sahipliği yapan Hafsa Sultan Camii’ne gidildi. Kafileye Sultan Camii’nin ve Tıp Tarihi Müzesi’nin tarihteki yerine ilişkin bilgiler verildi.

MİMAR SİNAN’IN EGE BÖLGESİ’NDEKİ TEK ESERİ MURADİYE CAMİİ’NE ZİYARET

Gezinin bir sonraki durağı ise Muradiye Camii oldu. Ortaya koyduğu eserlerle dünya mimari tarihine damgasını vuran Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’ndeki tek eseri olma özelliğini taşıyan Muradiye Camii de ziyaret edildi. Ardından ziyaretçilerine muhteşem Manisa manzarasını izleme imkanı sunan Mevlevihane’ye ve Manisa’da bulunan çeşitli eserlerin maketlerinin yer aldığı Şehzadelerpark’a gidildi. Akabinde MASKİ Genel Müdürlüğü yemekhanesinde öğle yemeği için ara verildi. Öğle yemeğinin ardından Süreyya Tabiat Parkı’nda müzik eşliğinde mola yapıldı. Demirci’den gelen 77 kişilik kafile daha sonra Osmanlı Müzesi’ni de giderek, müze içerisindeki eserleri inceledi. Son olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde halka hizmet veren Çanakkale Müzesi ile Atatürk Sergi Salonu ziyaret edilerek gezi noktalandı.

Yaklaşık 4 saat süren yolculuğun sonrasında Demirci ilçesinden Manisa’ya gelen kadınlar, kentin tarihi ve doğal güzellikleri ile buluştuktan sonra düzenlenen geziye ilişkin düşüncülerini şu sözlerle dile getirdi.

CHP Demirci İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysun Narfidan da Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür turuna katıldı. Narfidan, “Demirci ilçemiz Manisa’nın merkeze en uzak ilçesi. Bu yüzden biraz uzun bir yoldan geldik ama çok rahattık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in bize gönderdiği araçlarla güzel bir yolculuk yaptık. Burada birçok yer gezdik. Muradiye Camiisi ve mesir macununun dağıtımının yapıldığı Sultan Camii ile başladık. Çok güzeldi bizim için, kadınlarımız çok memnun kaldı. Umarım bunun devamı gelir. Ferdi Başkanımızdan da devamını istiyoruz. Çünkü kadınlarımızın birçoğu gelemedi. Onlar için böyle bir talebimiz oldu. Biz çok mutluyuz, çok sevindik. Cumhuriyet dönemini de bize en güzel şekilde yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve atalarımız sayesinde bugünlere geldik. Bizler için güzel bir geziydi. Bunları yaşatmak da yine bizlerin ellerinde. Umarım buradaki kadınlarımız da anlatılanları çocuklarına ve torunlarına aktaracaktır” dedi.