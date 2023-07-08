Türkiye’nin ilk ve tek medya lisesi Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ‘geleceğin iletişim ve medya’ çalışanlarını bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin en büyük medya grubu bünyesinde eğitim vererek bir ilkin hayata geçirildiği Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, mesleğin duayenleri ve sektörün tanınmış profesyonel isimleriyle derse girerek günümüzün ve geleceğin medyasını şekillendirecek şekilde hazırlanıyorlar. Hürriyet, Milliyet, CNN Türk, DHA, Kanal D, Posta, Fanatik ve D-Smart gibi kurumlarda, sektör içerisinde öğrenme imkânına sahip olan liseliler; Doğan Hızlan ve İlber Ortaylı gibi duayen isimlerle buluşup edebiyat ve tarih üzerine yaptıkları sohbetlerle benzeri olmayan bir eğitim alma imkânı yakalıyor. Gazetecilik ve Radyo-Televizyon olmak üzere iki bölümü olan lisede öğrenciler, basılıdan dijital medyaya, televizyondan podcast'e, sosyal medyadan Youtube'a her alanda kapsamlı bir müfredatla dünya standartlarında çağdaş eğitim alıyor.

18 kişilik sınıflarda, ilk yıl İngilizce hazırlık sınıfında, ana dili İngilizce olan öğretmenlerden eğitim alan öğrenciler aynı yıl ikinci yabancı dili de öğrenmeye başlıyor. Hazırlık sınıfı sonrasında gazetecilik bölümünde; haber toplama ve yazma, editörlük, haber fotoğrafçılığı, redaksiyon, medya tarihi, mizanpaj, gazetecilik etiği gibi derslerle birlikte web ara yüzü tasarımı, sosyal medya içerik üretimi, dijital medya editörlüğü, kurgu ve seslendirme dersleri de yer alıyor. Radyo-Televizyon alanındaysa haber toplama ve hazırlama, muhabirlik gibi derslerin yanı sıra televizyon programcılığı, dijital medyada görsel medya üretimi, kameramanlık, animasyon, nesne canlandırma, kısa film, görsel efekt teknikleri, senaryo, sinema tarihi, kamera ses ve ışık uygulamaları, diksiyon gibi dersleri yine sektörün önde gelen isimleri anlatıyor.