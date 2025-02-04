Demokrat Parti'den CHP'ye geçen Salih Uzun ve Cemal Enginyurt, CHP rozetlerini partinin TBMM Grup Toplantısı'ndan taktı.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında gündeme yönelik konuşmalar öncesinde Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'a CHP rozetlerini taktı.

Salih Uzun, kendisinin siyasi bir partiden siyasi partiye gelmediğini, tarihi sorumluluğunu yerine getirmeye çalışan CHP'ye bir demokrat olarka geldiğini belirterek, "Ben buraya bu devranı geri döndürmek için geldim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür ederek kurtuluşun son kalesi CHP'ye geldiklerini belirten Cemal Enginyurt ise, "Biz CHP'nin helal oylarıyla seçildik. O oyları harama çevirmedik" diye konuştu.