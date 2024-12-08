İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doğumunun 100. yılı için düzenlenen anma programına katılarak Demirel’in ünlü şapkalı selamını salona giriş yapması Demokratların tepkisini çekti.İSTANBUL (İGFA) - Demokrat Parti İzmir eski il başkanı ve Demokratlar Konfederayonu Genel Bşk.Yrd. Tamer Yentür” DEMİREL'İN ne RESMİ nede ŞAPKASI kimsenin ŞOV malzemesi olamaz”dedi.

Yentür yaptığı yazılı açıklama da tepkisini şu sözlerle dile getirdi: ''Merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel bugün Türkiye'ye mal olmuş,milletin Baba diye gönlünde taht kurmuş önemli bir figürdür. Kendini Milletine adamış koca bir ömür.Bugün yıllar sonra söylemleri herkesim tarafından takdir görmekte,hatıraları karşısında çeket iliklenmektedir.Kıraç toprakları suyla buluşturmak ile kalmamış,Gönülleri Sevgi ile birlik beraberlik ile buluşturmuştur.Demirel sonrası siyasi arenadaki boşluk hala doldurulamamış ve kendince herkes bu boşluğu doldurmaya çalışmaktadır.Demirel çizgisi ile uzaktan yakından ilgisi olmayanlar onun ismini resmini kullanarak bir yerlere gelmeye çalışmaktadır.Son örneğini geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki 100 doğum gününü anma programında talihsiz bir şekilde yaşamak zorunda kaldık. Ne acıdır ki sözde Demirel'in mücadale arkadaşları bu şarlatanlığın yaşanmasını organize ettiler.Merhum Demirel'in gaptırmam dediği şapkasını İstanbulu yönetmeyi bırakıp bir takım çıkar çevrelerinin şişirmesi ile Ülkeyi yönetmeye talip olma havasına soktukları İmamoğlu'nun başına takmaya hatta onu Demirel ile özdeşleştirmeye kalktılar.Sözde Demirel'ci sözde Demokratlarda bunu alkışlayıp sosyal medyada boy boy resimler paylaştılar. Bu misyona gönül vermiş hizmet vermiş biri olarak bu benim içimi acıttı. Merhum Demirel'in ne RESMİ ne ŞAPKASI nede İSMİ kimsenin basamağı değildir aslada olamaz.Bugün Demokrat Misyonun Siyasi temsilinin adresi bellidir.Beğeniriz beğenmeyiz,Yapılanları eleştiririz,Bu bu misyona gönül verenlerin en doğal hakkıdır. Bunun da mecrası bellidir.Geçmiş siyasi yaşamlarında bu misyonun Kenarından bile geçmemiş olanların Bugün bu misyonu sahiplenmeyi çalışmalarını bir nebze anlayabiliyorum,Siyaseten oy alabilme adına böyle bir söylem ve çalışma içerisine girebilirler,Ama bu misyon sayesinde her türlü makama mevkiye ulaşmış ve yedikleri ekmeği bu misyona borçlu olanların, 70 80 yaşına gelmiş koca koca büyüklerimizin bir şeyler daha utabilirmiyiz,Ölmeden bir makam sahibi olabilirmiyiz düşüncesi ile bu misyona ihanet edercesine, Demirel'in ismini,resmini kullanmaları inanın insanın içini acıtıyor. Bugün ki tabloda merkez sağın güçlenmesi,Demokrat Parti'nin toparlanması bir parti meselesi değil, Millet meselesidir.Milletin menfeatlerinden uzak bu zihniyetlere Allah akıl fikir versin inşallah.Ben ömrünün yarısından fazlasını bu dava peşinde tüketmiş biri olarak Pranga olanlara tek bir sözüm var, Bu vebal sizi boğar bilmiş olun'' ifadelerine yer verdiç