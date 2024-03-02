Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Demre sahil bandı üzerinde yer alan Kömürlük Caddesi'nde başlattığı düzenleme çalışmalarını tamamlandı.ANTALYA (İGFA) - Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki sahil şeridi hattı boyunca gerçekleştirilen çalışmalarla Antalya Demre yeni bir sosyal alana kavuştu.

Demre Kömürlük Caddesi Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen inşaat çalışmaları bitti. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil bandında park ve peyzaj düzenlemesi yapıldı. Çalışmada 2 bin 600 metrekare parke ve bin metre bordür taşı döşendi. Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki sahil şeridi hattı boyunca yapılan çevre düzenlemesi kapsamında parke taşı yürüyüş yolları yapıldı. Beton kaideli ahşap banklar ve piknik masaları konuldu. Düzenleme kapsamında bitkisel peyzaj alanının düzenlemesi gerçekleştirildi.