30 Kasım'da yürürlüğe giren yeni kanunla birlikte, 'yetkisiz çakar kullanımı' dolayısıyla sürücülere uygulanan işlem sayısı yüzde 67 oranında azaldı. Azalmaya da devam ediyorANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çakar denetimleri ile ilgili 19 Aralık 2024 tarihine kadar toplamda 11 Bin 591 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, “7533 Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla" birlikte; yetkisiz çakar kullananlara uygulanan cezadaki artış sonrası, yetkisiz çakar kullanımı dolayısıyla yapılan işlem sayısı bir yıl önceki aynı döneme göre (30 Kasım-19 Aralık 2023 ile 30 Kasım-19 Aralık 2024 karşılaştırıldığında) yüzde 67 oranında azaldığını duyurdu.

Yeni yasa ile birlikte “Usulsüz Çakar Kullananlara Yeni Cezaları anımsatan Bakan Yerlikaya, "Çakar kullanan sürücülere 96.000 TL trafik idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç 30 gün süre ile trafikten men edilecek. Sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192 bin TL trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınacak ve araç altmış gün süre ile trafikten men edilecek. Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek" dedi.

30 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Kanunla birlikte, YETKİSİZ ÇAKAR KULLANIMI nedeniyle sürücülere uygulanan işlem sayısı %67 oranında azaldı. Azalmaya da devam ediyor❗️⚠️”Çakar Denetimleri” ile ilgili olarak 2024 yılında (19 Aralık’a kadar) toplam:⛔️ 11 Bin 591… pic.twitter.com/Lxqdx6yzML— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 22, 2024

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 12-19 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde 2 Milyon 764 bin 210 araç denetlendiğini belirten Bakan Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 110 bin 333, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 259, emniyet kemeri kullanmayan 22 bin 52, sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 306 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 341 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplamda 449 bin 734 araca/sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" mesajını yineledi.