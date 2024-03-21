Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, “Deniz Buluşmaları”nda vatandaşlarla buluşup, sorunlarını dinleyecek ve Mudanya’ya dair projeleri ile çözüm önerilerini paylaşacak.BURSA (İGFA) - CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanyalıların nabzını tutmak ve kentin sorunlarına yönelik çözüm önerilerini ve projelerini paylaşmak için "Deniz Buluşmaları"nı başlatıyor. Farklı mahallelerde gerçekleştirilecek buluşmalarda Dalgıç, Mudanyalılarla bir araya gelerek Mudanya’yı geleceğe taşıyacak projelerini anlatacak.

Deniz Buluşmaları’nda Mudanyalıları dinleyerek, sorunlarını ve taleplerini ilk ağızdan öğreneceğini kaydeden Deniz Dalgıç, “Mudanya’nın güzel insanlarıyla bir araya gelmekten büyük heyecan duyuyorum. Tüm Mudanyalı hemşehrilerimi sandalyeleri ile birlikte buluşma noktalarımıza bekliyorum. Güzel Mudanyamızda saleplerimizi yudumlarken kentimizin sorunlarını konuşalım ve ortak akıl ile ortaya koyduğumuz çözüm önerilerimizi paylaşalım.” diye konuştu.

"Deniz Buluşmaları"nın ilki 21 Mart Perşembe günü saat 21.30'da Mütareke Meydanı’nda gerçekleşecek. Tüm Mudanyalıların katılımına açık olan buluşmada sıcak salepler eşliğinde Mudanya'nın geleceği konuşulacak.

MUDANYA DENİZ İLE BULUŞUYOR TAKVİMİ

21 Mart Perşembe – 21.30 - Mütareke Meydanı

25 Mart Pazartesi – 21.30 – Güzelyalı Sahili

26 Mart Salı – 21.30 – Yeni Mahalle Pembe Panter Parkı

27 Mart Çarşamba – 21.30 – Halitpaşa Mahallesi Samanyolu Parkı

29 Mart Cuma – 21.30 – Tirilye