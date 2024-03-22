CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanya’yı daha güzel bir geleceğe taşımak için kararlı olduklarını vurgulayarak, “Bir dakika kaybedecek zamanımız yok. Mudanya için yapacağımız çok şey var” dedi.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, “Deniz Buluşmaları”nın ilkinde hemşerileriyle Mütareke sahilinde buluştu. Yağmur ve soğuk havaya aldırmadan meydanı dolduran Mudanyalılar, Deniz Dalgıç’a olan sevgilerini ve desteğini gösterdi.

Kalabalık ve coşkulu bir katılımla gerçekleşen buluşmada Mudanyalılar, sıcacık salepler eşliğinde Deniz Dalgıç ile sohbet edip Mudanya’nın sorunları ve geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundu. Dalgıç, samimi ve sıcak tavrıyla Mudanyalıların gönüllerini bir kez daha fethetti.

Mudanyalılarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Deniz Dalgıç, “Çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Sizlere daha iyi hizmetler sunabilmek için Mudanya’yı karış karış geziyoruz. Tek tek, her hemşerimizle buluşmaya çalışıyoruz. Ancak bu çalışmalarımız seçimden sonra bitmeyecek. Sürekli sokaklarda, sizin aranızda olarak, sizlere daha iyi hizmet etmek için çalışacağız.” dedi. Mudanya’yı daha güzel bir geleceğe taşımak için kararlılığını vurgulayan Dalgıç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu şevk ve heyecanla çalışacağız. Bir dakika, bir saniye bile kaybedecek zamanımız yok. Mudanya için yapacağımız çok şey var. Bizim amacımız Mudanya’yı dönüştürmek, değiştirmek ve daha da ileriyle taşımak. Bunu ancak sizlerle birlikte yapabiliriz. Tüm kararları birlikte alacağız ve Mudanya’yı birlikte yöneteceğiz.”

"Deniz Buluşmaları"nın ilk durağı Mütareke Meydanı'ndan sonra, Dalgıç dört farklı mahallede daha hemşerileriyle buluşacak. Dalgıç, ilki 23 Mart Cumartesi saat 16.00’da Mütareke Meydanı’nda olmak üzere üç de Mudanya’ya Sözümüz Var mitingi gerçekleştirecek.

MUDANYA DENİZ İLE BULUŞUYOR TAKVİMİ

23 Mart Cumartesi – 16.00 – Mütareke Meydanı 24 Mart Pazar - 15.00 - Güzelyalı Atatürk Meydanı 25 Mart Pazartesi – 21.30 – Güzelyalı Sahili 26 Mart Salı – 21.30 – Yeni Mahalle Pembe Panter Parkı 27 Mart Çarşamba – 21.30 – Halitpaşa Mahallesi Samanyolu Parkı 29 Mart Cuma – 21.30 – Tirilye 30 Mart Cumartesi - 15.00 - Mütareke Meydanı