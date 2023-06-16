Deniz Feneri Derneği, bu yılki kurban organizasyonunu "Kurban Kardeşinle Sevgiyi Paylaşmaktır” sloganıyla Türkiye ile birlikte 18 ülke ve bölgede kurban bağışlarını sahiplerine ulaştıracak.İSTANBUL (İGFA) - Deniz Feneri Derneği'nin kurban organizasyonunda başta Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin etkilediği iller olmak üzere, yurtdışında mülteci kampları, savaş, doğal afet, açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yetimhanelere öncelik verilecek. Bu kapsamda 3 kıta ve 18 ülkede ihtiyaç sahibi mazlum ve mağdur bölgelere ulaşılarak kardeşlik bağlarımız güçlenecek.

Çeyrek asırdır Kurban organizasyonu gerçekleştiren Deniz Feneri Derneği'nin bu bayram belirlediği kurban bedeli ise yurtdışında 2 bin 250 TL olurken yurt içi vekalet ücreti 7 bin 500 TL olarak belirlendi.

Dernek yurtiçi kurban kesimlerini deprem bölgesinde kesilmek üzere planladı.

Vekalet yoluyla kurbanlarını derneğe bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması planlandı.