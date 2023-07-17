Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin kano sporuna meraklı yetişkinler için düzenlediği “Deniz Kanosu Eğitimleri”nde kayıtlar bugün başlıyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin 7’den 70’e her yaştan bireye yönelik spor eğitimleri devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 18 yaş üstü yüzme bilen yetişkinler için “Deniz Kanosu Eğitimleri” düzenlenecek.

Eğitimler için kontenjanla sınırlı kayıtlar 17-23 Temmuz tarihleri arasında alınacak. 18 yaş üstü yüzme bilen kadınlar için (max 70 kg), erkekler için ise (max 90 kg) şartı olacak. Eğitimler Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı ile Porsuk Çayı’nda (Kanlıkavak mevkii) gerçekleştirilecek.

Yetkililer kayıtların 17-23 Temmuz tarihlerinde Osmangazi Spor Sahası’nda (Kanlıkavak) yapılacağını, eğitimler hakkında bilgi almak isteyenlerin 0222 224 1410 numaralı telefonu arayabileceklerini belirttiler.