Kocaeli'de gerçekleştirilen Deniz Kanosu Türkiye Kupası yarışlarında kupa ve ödüller düzenlenen törenle sahiplerini buldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kano Federasyonu iş birliğiyle 8-9 Temmuz 2023 tarihlerinde Kocaeli'de ilk kez düzenlenen Deniz Kanosu Türkiye Kupası büyük heyecana sahne oldu.

Türkiye Kano Federasyonu 2023 faaliyet programında yer alan “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Kanosu Türkiye Kupası” dün yapılan 200 metrelik kısa mesafe tur yarışlarının ardından sona erdi.

Kupa sıralamasında birinci Şişecam Çayırova Spor Kulübü, ikinci Selimpaşa Spor Kulübü, üçüncü ise Afyon Gençlik ve Spor Kulübü oldu.

Şampiyona, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından ilk kez Sporun Başkenti Kocaeli’nde ve yine ilk kez denizde gerçekleşti. Sekapark Uçurtma Tepesi sahilinde yapılan yarışlara aralarında Şişecam Çayırova Spor Kulübü’nden sporcularının da bulunduğu Türkiye genelinde 7 ilden 9 kulüp takımında yer alan 13'ü kadın 53 sporcu katıldı.

Renkli görüntülerin oluşturduğu 200 metre K-1 büyük erkek yarışmalarında birinci Selimpaşa Spor Kulübü’nden Emre Karahan, ikinci Afyon Gençlik ve Spor Kulübü’nden Mert Yıldırım, üçüncü ise Şişecam Çayırova Spor Kulübü’nden Ergün Vatan Baydemir oldu.

200 metre K-1 büyük kadın yarışmalarında ilk iki sporcu Şişecam Çayırova Spor Kulübünden çıkarken, birinci Selin Sevin, ikinci Tuana Deniz, üçüncü ise Afyon Gençlik ve Spor Kulübü’nden Miray Selis Yavuz oldu.

Çekişmeli mücadelelere sahne alan 200 metre K-2 büyük erkek yarışmalarında birinci Şişecam Çayırova Spor Kulübünden Ergün Vatan Baydemir ve Naci Oğuzhan Baydemir, ikinci Selimpaşa Spor Kulübü’nden Safa Köse ve Emre Karahan, üçüncü ise yine Şişecam Çayırova Spor Kulübünden Özer Acar ve Hasan Saraç oldu. 200 metre K-2 büyük kadın yarışmalarında ilk iki sporcu Şişecam Çayırova Spor Kulübünden çıkarken, birinci Selin Sevin ve Tuana Deniz, ikinci Irmak Türköz ve Saliha Erbaş, üçüncü ise Afyon Gençlik ve Spor Kulübü’nden Miray Selis Yavuz ve Sultan Sude Avşar oldu.