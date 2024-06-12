Türk pop müziğinin sevilen ismi Deniz Seki cover yaptığı şarkıyı yakında yayınlayacağını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Türk pop müziğinin en güçlü kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Deniz Seki, cover yaptığı şarkıyı yakın zamanda yayınlayacağını duyurdu.

Şarkının son final kaydında stüdyoda pasta kesip kutlayan Deniz Seki, duygularını anlatan bir de kısa bir yazıyı paylaştı:

"Merhabalar

Çok uzun zaman olmadı ama heyecanımı ve duygularımı paylaşmak istedim.Yeni şarkılar, sözler, melodiler paylaşmak için sabırsızlanıyorum.Şimdi yaza girerken ilk sürprizimi açıklıyorum.Çok sevdiğim bir şarkıyı coverladım.Stüdyoda son hazırlıklar, yakında buluşuyoruz yeniden!!!



Biz büyük ve kalabalık bir aileyiz. Herkesi sevgimle kucaklıyorum.Niran Ünsal. Canım dostum. İşini gücünü bırakarak şarkı okuma zamanında yanımda oldu. Desteğiyle mutlu etti.Menajerim Haluk Şentürk'te stüdyoda yanımdaydı.Hep birlikte yeni şarkı için pasta kesip ufak bir kutlama yaptık.Aranjörüm her zaman ki gibi Murat Yeter, yoldaşım Cemal Günbaş ve fotoğraflarımızı ölümsüzleştiren Ahmet Yürekli... Hepinize sonsuz destekleriniz için binlerce teşekkürler

Sizleri yormayan gülümseten ve eğlendirecek bir şarkı.Bu sıcaklarda içinizi bu şarkı ile ferahlatmak istedim.

Dinlerken hep birlikte müziğin tadını çıkaralım!

Sevgi ve müzikle,

Deniz Seki"