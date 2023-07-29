İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketleri arasında yer alan Şehir Hatları tarafından 2021 yılında hizmete geçen Deniz Taksi projesi, İBB Deniz Taksi mobil uygulamasında yapılan yeni güncellemeyle on kişiye kadar paylaşımlı yolculuk seçeneği sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - 7 gün 24 saat boyunca istenilen saate önceden rezervasyon yapılarak kullanılabilen Deniz Taksiler, konforlu ve hızlı ulaşım seçeneğiyle İstanbulluların hayatını kolaylaştırıyor. Kullanıcıların kredi veya banka kartını tanımladığı ve ödemenin online olarak yapıldığı Deniz Taksiler, UKOME’nin aldığı kararla uygulamaya koyduğu son güncellemeyle ‘’paylaşımlı yolculuk’’ seçeneğini de hizmete sundu.

Kullanıcılar artık uygulama üzerinden güzergah, tarih ve saat seçimi yaptıktan sonra “Tekli” ve “Paylaşımlı” seçeneklerinden ‘’Paylaşımlı’’ yolculuğu seçerek daha önce paylaşıma açılan yolculukları görüntüleyebiliyor, yolculuğa dahil olabiliyor veya kendi yolculuğunu başkalarının paylaşımına açabiliyor.

Kullanıcı, yolculuğu başkalarının paylaşımına açmayı tercih ettiği takdirde yolculuğun “Garantörü” oluyor ve ödemenin tamamını gerçekleştiriyor. Yolculuk başlayana kadar ‘’Katılımcı’’ olarak eklenen her bir yolcudan toplam ücretin 1/10’u kesilerek yolculuğun sonunda, garantöre iade ediliyor.

Yolculuk ücretleri UKOME tarafından belirlenen Deniz Taksilerde, halihazırda 1 mil dahil açılış ücreti 210 TL, 1-4 mil arası mil başına 155 TL, 4-8 mil arası mil başına 125 TL ve 8 mil sonrasında mil başı 100 TL olan yolculuk ücretleri, paylaşımlı yolculuk sayesinde yolcular arasında bölünüyor.