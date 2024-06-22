Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz seferlerinde yaz sefer tarifesine geçiliyor. Uygulama 24 Haziran Pazartesi günü başlayacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü tarafından uygulanan yolcu vapuru seferlerinde yaz sefer uygulamasına geçiyor. Buna göre yaz sefer uygulaması 24 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

4 HAT 90 SEFER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşımda vatandaşları rahatlatacak uygulamalarına devam ediyor. Bu kapsamda,  4 hatta 90 seferle 8 yolcu iskelesinde hizmet verilmekte olan yolcu vapuru seferlerinde 24 Haziran Pazartesi günü itibariyle yaz sefer tarifesi uygulamasına geçilecek.

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SEFERLER E-KOMOBİL’DE

Okulların kapanması ve çalışma saatleri göz önünde bulundurulan yaz sefer tarifesine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnternet sitesi ve E-komobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

Kaynak: igf