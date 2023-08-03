Türkiye'nin son 20 yılda denizcilik alanında çağ atladığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, denizcilik sektörünün 2022 yılındaki cirosunun yaklaşık 531 milyar 238 milyon olduğunu, 2053 yılına kadar 21,6 milyar dolar yatırım hedeflendiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbulda Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısına katıldı.

Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelen Uraloğu, birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuşmasında denizcilik alanındaki gelişmelere değindi.

Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili ve dünyanın gıpta ile baktığı bir coğrafyada olduğunu hatırlatan Uraloğlu, 28 ilimizin denize kıyısı var. Sınırlarının yüzde 70inden fazlası denizlerle çevrili ve üç kıtanın geçiş yolunda bulunan ülkemiz, tartışmasız bir deniz ülkesi ve denizleri de onun mavi vatanıdır. Bunun için denizcilik sektörümüzün gelişmesi açısından imkânlarımız çok büyük diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbulda Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısına katıldı. Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelen Uraloğu, birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuşmasında denizcilik alanındaki gelişmelere değindi. Türkiyenin üç tarafı denizlerle çevrili ve dünyanın gıpta ile baktığı bir coğrafyada olduğunu hatırlatan Uraloğlu, 28 ilimizin denize kıyısı var. Sınırlarının yüzde 70inden fazlası denizlerle çevrili ve üç kıtanın geçiş yolunda bulunan ülkemiz, tartışmasız bir deniz ülkesi ve denizleri de onun mavi vatanıdır. Bunun için denizcilik sektörümüzün gelişmesi açısından imkânlarımız çok büyük diye konuştu.

TAHIL KORİDORU İLE 32,8 MİLYON TON TAHIL TAŞIDIK

Bakan Uraloğlu, geçen Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan denizyolu tahıl koridoru ile 293 Türk sahipli olmak üzere toplam bin 4 geminin Ukrayna Limanlarından 32,8 milyon ton tahıl taşıdığını söyledi.

Denizcilik alanında Türkiyenin dünyanın önde gelen yat imalatçısı ülkelerinden biri olduğunu kaydeden Uraloğlu, Mega yat sipariş defterinde yer alan proje adedi bakımından, ülkemiz yat imalatında dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Bakanlığımızca tersanelerin kira süreleri, 2065 yılına kadar, 49 yıl daha uzatılarak yatırım yapılabilmesi sağlandı. Kira bedelleri sıfırlanarak yerine hasılattan pay alınması ve tersane alanlarının teminat olarak gösterilebilmesi ile sektörün ticari hareket kabiliyeti artırıldı. diye konuştu.

ÖNCELİĞİMİZ YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM

Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında sektörde yerli ve milli üretimin öncelikli politikaları arasında yer aldığını söyledi. Bu bağlamda, gemi imalatındaki yerlilik oranını %20 seviyelerinden, %50 seviyelerine ulaştığını belirten Uraloğlu, Hedefimiz bu oranı çok daha üst seviyelere yükseltmektir dedi.

2022 YILINDAKİ CİRO YAKLAŞIK 531 MİLYAR 238 MİLYON

Bakan Uraloğlu, "Denizcilik sektörümüze 2053 yılına kadar 21,6 milyar dolar yatırım gerçekleştireceğiz. Bunun karşılığı 180 milyar dolar milli gelirimize katkı sunacağız. Üretime etkisi 320 milyar doları aşacak. 30 yıl boyunca istihdama katkısı ise 5 milyon kişi olacaktır." dedi.

Uraloğlu, ayrıca Türk deniz ticareti filosunun büyümesi için Bakanlık olarak her türlü kolaylığı sağlamaya devam edeceklerini kaydederek, "Dünya ticaretinin yüzde 90'nını üstlenen deniz taşımacılığı, dünya ekonomisinin belkemiğidir. Deniz ticareti, Havayolu, karayolu ve demiryolu taşımacılığına göre çok daha ekonomiktir. Deniz taşımacılığı, düşük maliyet ve verimli olmasından dolayı, sürdürülebilir bir ekonomik gelişim ve refah için mutlaka gereklidir. Bu nedenle bu sektörü geleceğe taşıyacak stratejileri çok iyi belirlememiz gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin dünya deniz ticaretinden aldığı payı artırmak ve denizciliğin her alanında Lider Denizci Ülkeler arasında hak ettiği yere ulaşması amacıyla sektörümüzle birlikte gerekli adımları atacağız. İnanıyorum ki, birlikte yapacağımız çalışmalarla Türkiye denizcilik alanındaki ağırlığını gelecekte daha fazla hissettirecek ve rekabet gücünü yükselterek denizcilik sektöründe dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olacaktır." diye konuştu.