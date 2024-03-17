Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002 yılında Türk sahipli deniz ticaret filosunun 8,9 milyon detveyt ton ile dünyada 17. sıradayken 2023 sonu itibarı ile 48.9 milyon detveyt ton ile 12. sırada.ANKARA (İGFA) -Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, deniz ticaretinde Türkiye'nin geldiği noktaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Deniz ticaretinin artırılması konusunda önemli yatırımlar yaptıklarını ve bunların sonuçlarını almaya başladıklarını bildiren Bakan Uraloğlu, 2021 yılında 31 milyon 283 bin dedveyt ton (DWT) olan Türk sahipli deniz ticaret filo kapasitesinin 2022 yılında yüzde 25 artarak 39 milyon 97 bin DWTnin üzerine çıktığını anlattı.

2023 YILINDA İKİ BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ

Türk sahipli deniz ticaret filomuz 2023 yılında da hızla büyüme devam ederek bir önceki yıla göre DWT bazında yüzde 25 daha artmış olup Türk Bayraklı 6,9 milyon dedveyt ton, yabancı bayraklı yaklaşık 42 milyon dedveyt ton olmak üzere toplam 48,9 milyon dedveyt ton kapasiteye ulaştığını kaydeden Bakan Uraloğlu, dünya sıralamasında Türk sahipli deniz ticaret filosunun 2022 yılına göre iki basamak birden yükselerek 2023 yılında 12nci sıraya yerleştiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, "Böylelikle Türk sahipli filo son 2 yılda yüzde 50den fazla bir büyüme gerçekleştirmiş olup, hedefimiz olan dünyada ilk 10da yer almaya bir adım daha yaklaştık. Gemi adedi bakımından ise 2021 yılında1.574 adet olan gemi sayısı 2023 yılı sonunda 2028e çıktı. 2002 yılında 8,9 milyon dedveyt ton kapasite ile dünyada 17nci sıradaydık. Yaptığımız yatırımlar sayesinde Türk deniz ticaret filosu 5 katın üzerinde büyüdü ve 48,9 milyon dedveyt ton ile 12. sıraya yükseldi" dedi.

Bakan Uraloğlu, Türk Bayraklı deniz ticaret filosunun ise 2023 yılsonu itibarıyla 6,9 milyon DWT kapasiteye ulaşılmış olup bir önceki yıla göre yüzde 7,2lik bir artış gerçekleştirdiğini anlattı.