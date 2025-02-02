Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 4 Şubat 1931'de gerçekleştirdiği ziyaretinin 94. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla anmaya hazırlanıyor.DENİZLİ (İGFA) - Kutlamalar, 4 Şubat 2025 Salı günü saat 10.00’da Delikliçınar Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak bayrak göklere çekilecek.

Protokol konuşmaları ve Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun gösterisiyle tören devam edecek. Saat 10.30’da Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sanat Galerisi’nde, Atatürk’ün Denizli ziyaretine ilişkin fotoğraf ve resimlerden oluşan bir serginin açılışı gerçekleşecek.

Saat 11.00’de ise Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda, Pamukkale Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Nezahat Belen’in sunumuyla “Atatürk’ün Denizli’ye Ziyaretinin Yurt Gezileri İçindeki Yeri” konulu bir konferans düzenlenecek. Aynı zamanda, burada Atatürk konulu spor ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ve sporculara ödülleri takdim edilecek.

Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar Konseri

Kutlamalar, akşam saat 20.30’da Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda düzenlenecek “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konseriyle sona erecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Müziği Topluluğu tarafından, Şef Ahmet Nuri Çağdaş yönetiminde sahnelenecek olan bu özel konserde, Atatürk’ün severek dinlediği eserler seslendirilecek.

Başkan Çavuşoğlu’ndan davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, bu anlamlı günle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli’yi ziyaret edişinin 94. yılını, ona duyduğumuz sevgi ve minnettarlıkla anıyoruz. Tüm halkımızı, bu anlamlı etkinliklere katılıp ortak olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.