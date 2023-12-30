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Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'de görev yapan memur ve sözleşmeli çalışanları kapsayan "Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi" (SDS) imzalandı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nde görev yapan kamu görevlilerini kapsayan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi (SDS) imzalandı. Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) ve Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokole Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ünal ve Bem-Bir-Sen Denizli İl Başkanı Osman Kurt katıldı.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Uslu, sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Zolan ise, Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’nin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek, “Tüm çalışanlarımızla birlikte el ele, Denizli’mizi daha güzele ve ileriye taşımak için gayret etmeye devam edeceğiz. Sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.