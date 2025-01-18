Denizli Büyükşehir Belediyesi, çocukların tatil boyunca gönüllerince eğlenip keyifli bir şekilde vakit geçireceği Çocuk Şenliği düzenliyor. Kent merkezi ve ilk kez ilçelerde gerçekleşecek ara tatil şenliğinde çocuklar doyasıya eğlenecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, sömestr tatilinde çocukların tatil keyfine keyif katacak şenlik programı hazırladı. Program kapsamında 21 Ocak-26 Ocak tarihleri arasında Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde şenlik düzenlenirken, 27 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında ise ilk kez 17 ayrı ilçede çocuklar doyasıya ara tatilin keyfini yaşayacak. Çocuk Şenliği kapsamında boyama atölyelerinden sihirbaz gösterilerine, tiyatro gösterilerinden köpük şovlarına, kukla gösterilerinden VR sanal gerçeklik deneyimleme imkanına, mini diskodan planetaryum gösterimlerine dek birçok etkinlik ve sürprizlerle çocuklar gönüllerince eğlenecek. Şenlikte ayrıca palyaço, tahta bacak, sosis balon dağıtımı, maskot karakterlerle hatıra fotoğrafı çekimi gibi pek çok keyifli aktivite gerçekleştirilecek. Etkinlik boyunca çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak.

Çocuklar için dolu dolu program

Çocuklar sömestr dönemi boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerin ayrıntılı programına www.denizli.bel.tr resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, çocuklar için keyifli ve güzel bir sömestr tatil programı hazırladıklarını belirterek, ilk kez merkez ilçelerin yanında 17 ilçede bulunan çocuklara da özel bir şenlik programı hazırladıklarını vurguladı. ‘Mutlu çocukların şehri Denizli’ anlayışıyla gayret ettiklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, “Çocuklarımızın hem stres atabileceği, doyasıya eğlenebileceği bir şenlik hazırladık. Tüm çocuklarımızı bu özel programımızda mutluluğu paylaşmaya ve ücretsiz şenliğimize bekliyorum” dedi.