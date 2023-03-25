Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe, Karşıyaka ve Deliktaş mahallelerinin altyapısını baştan aşağı değiştiren, bölgeyi ilk kez yağmur suyu hatları ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, ana arterlerdeki üstyapı çalışmalarını da tamamladı.DENİZLİ (İGFA) - Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe, Karşıyaka ve Deliktaş mahallelerinin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı değiştiren bölgeye ilk kez yağmur suyu hatları döşeyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, son olarak Şeyh Bedrettin Caddesi’ni de sıcak asfaltla buluşturarak ana arterlerdeki üstyapı çalışmalarını tamamladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Şeyh Bedrettin Caddesi’nin son bölümündeki sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve beraberindekilerin eşlik ettiği Başkan Zolan çalışanlara kolaylıklar dileyerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Başkan Zolan burada yaptığı açıklamada, Aktepe, Dokuzkavaklar, Anafartalar, Deliktaş ve Karşıyaka mahallelerinde uzun yıllardan beri talep edilen ve yapılması gereken altyapı çalışması için yaklaşık 3 yıl önce kazma vurduklarını hatırlatarak bölgede içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı yenilediklerini söyledi.

Söz konusu bölgede yağmur suyu hatları da olmadığını bunları da tamamlayarak altyapı çalışmasını bitirdiklerini anlatan Başkan Zolan, “Bundan sonra geleceğe daha güvenle bakabilir hale geldik. Bir mahallede, şehirde altyapı yoksa üste ne yapsanız bir anlamı yoktur. Biz işin temelinden, altyapısından başlayarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.