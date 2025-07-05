Denizli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi’nde yeni bir ders çalışma alanı oluşturdu. “Hedefin Varsa, Yerin de Var!” sloganıyla hayata geçirilen projeyle, özellikle sınavlara hazırlanan gençlere düzenli ve sessiz bir ortam hazırlandı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hafta içi saat 23.00’e dek hizmet verecek çalışma alanı, dikkat dağınıklığından uzak, motive edici bir atmosfer arayan öğrenciler için tasarlandı. Sessizlik, düzen ve odaklanmayı ön planda tutan merkezde öğrenciler; kitap okuyabilecek, test çözecek ya da ödevlerini rahatlıkla yapabilecek.

Geleceğini inşa etmek isteyen gençlere bir fırsat

Projenin gençlere sadece akademik değil, kişisel gelişim açısından da katkı sağlamayı hedeflediğini belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Gülsün Sağlık, “Bu alan yalnızca ders çalışmak için değil, kendine yatırım yapmak isteyen herkes için hazırlandı. Geleceğini inşa etmek isteyen tüm gençleri bekliyoruz” açıklamasında bulundu. Detaylı bilgi almak isteyenler, 0 258 280 25 85 numaralı telefonu arayarak ya da doğrudan Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi’ni ziyaret ederek merkeze ulaşabilir.

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