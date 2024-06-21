Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gençlerle Bilim Buluşması programı kapsamında Prof. Dr. Muzaffer Adak’ı ‘Yerçekimi ve yerçekimsiz ortam nedir?’ konulu sunumuna ev sahipliği yaptı. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, “Ben diyenler değil, biz diyenler kazanır” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gençlerle Bilim Buluşması programı kapsamında Pamukkale Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Muzaffer Adak’ı gençlerle buluşturdu. Yörünge altı uçuşu ve yörünge altında yapılacak olan deneyler hakkında gençlere bilgi vermek amacıyla Yerçekimi ve yerçekimsiz ortam nedir?’ konulu sunum Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gençlerle Bilim Buluşmasına Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mehmet Selçuk, Prof. Dr. Muzaffer Adak, öğrenciler ve çok sayıda genç katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Türkiye’nin ilim ve irfanla ayakta kalabileceğine inandıklarını, bu anlamda özellikle Denizli Bilim Merkezi çatısı altında önümüzdeki süreçte pek çok etkinliği gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi.

Başkan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Gençlerimizin nünü açacak, gençlerimizle kat edeceğimiz yolculuğun içerisinde bize ne düşüyorsa yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Özellikle ülkemizde yaşayıp büyük katma değerler yaratabilecek gençlerimizin, ülkemizde yaşanan şartlardan dolayı ülkemizden ayrılma düşüncelerinin bizi üzdüğüne emin olabilirsiniz. Herkes kendini kurtarırsa bu gemi batar. Biz istiyoruz ki sadece gemisini kurtaranın kaptan olmadığı, hep beraber bu ülkeyi kurtarabilirsek, bilimin ışığında gençlerin yarına umutlu bakabileceği bir Türkiye yaratırsak mutlu olabileceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ben değil, biz diyebildikleri için, kendilerini değil gelecek nesilleri düşündükleri için bugün burada güzel bir cumhuriyette yaşadığımızın bilinmesini isterim. Şunu unutmayın, ben diyenler değil, biz diyenler kazanır.” Konuşmanın ardından Başkan Çavuşoğlu, günün anısına Prof. Adak’a plaket takdim etti.

