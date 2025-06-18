Denizli Büyükşehir Belediyesi, liseli gençlere yönelik hazırladığı Bilim, Zeka, Spor ve Sanat Gençlik Kampı ile bu yaz hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. 1-4 Temmuz 2025 tarihleri arasında Cankurtaran Kamp Tesisi’nde düzenlenecek kamp, gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.DENİZLİ (İGFA) - Doğa ile iç içe bir ortamda gerçekleşecek kampta, farklı liselerden gelen öğrenciler bir araya gelerek bilgi, spor ve sanat dolu bir kamp geçirecek. Program kapsamında “Doğanın Matematiği” temalı dersler, fizik ve matematik atölyeleri gibi bilimsel etkinliklerin yanı sıra sabah egzersizleri, yürüyüş ve yoga gibi spor aktiviteleri de yer alacak. Sanata ilgi duyan gençler için tiyatro atölyeleri, ritim çalışmaları ve açık hava sanat etkinlikleri düzenlenirken; kamp ateşi, takım yarışmaları ve eğlenceli turnuvalarla sosyal bağların güçlendirilmesi hedefleniyor. Drama ve farkındalık çalışmalarıyla da gençlerin kişisel gelişimleri desteklenecek.

KONTENJANLAR SINIRLI

Başvurular denizli.bel.tr adresinden alınacak. Kontenjanla sınırlı olan kamp ücretsiz olarak düzenlenirken, ulaşım Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak. Katılımcılara kamp sonunda katılım belgesi ve sürpriz hediyeler verilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin akademik, sanatsal ve sportif yönlerini bir arada geliştirmeyi amaçlayan bu özel kamp ile gençleri doğayla, bilimle ve sanatla buluşturuyor.