Denizli Büyükşehir Belediyesi, Temmuz ayı meclis toplantısında aldığı kararlarla sosyal belediyeciliğe damga vurdu.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantısının ikinci oturumunda, sosyal belediyecilik anlayışını güçlendiren ve toplumun farklı kesimlerine dokunan çok sayıda önemli karar alındı. Alınan kararlar kırsal üretimden çocuklara, gençlerden dar gelirli ailelere kadar geniş bir kesimi kapsayarak Denizli'de sosyal destek alanında adeta bir seferberlik başlatıldığını ortaya koydu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, alınan kararların sosyal belediyecilik anlayışının bir yansıması olduğunu belirterek, “Hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmayacağız. Üreteni, okuyanı, ihtiyaç duyanı desteklemeye devam edeceğiz. Bu şehirde kimse kendini yalnız hissetmeyecek” ifadelerini kullandı.

İLÇE BELEDİYELERİNE TARIMSAL MAKİNE VE EKİPMAN TAHSİS EDİLECEK

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı ve sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla ilçe belediyelerine tarımsal makine ve ekipman tahsis edecek. Bu sayede özellikle küçük ve orta ölçekli çiftçiler, yüksek maliyetli ekipmanlara erişim sorunu yaşamadan tarımsal faaliyetlerini sürdürebilecek. Verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin azaltılması ve daha rekabetçi bir tarım yapısının oluşturulması hedefleniyor.

MUTFAK EKONOMİSİNE DESTEK AMACIYLA TÜP YARDIMI BAŞLAYACAK

Dar gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için başlatılan yeni destek programı kapsamında, üç ayda bir, 12 kilogramlık mutfak tüpü yardımı sağlanacak. Özellikle doğal gaz altyapısının ulaşmadığı dezavantajlı mahallelerde yaşayan aileler için bu destek, mutfak giderlerini ciddi ölçüde azaltacak. Ailelerin ev ekonomisine doğrudan katkı sağlamayı amaçlayan bu yardım ayrıca yaşam kalitesini yükseltecek.

ÇOCUKLARA BESLENME DESTEĞİ HIZLA BÜYÜYOR

Geçtiğimiz eğitim yılında ilkokul 1. sınıf öğrencileriyle başlatılan beslenme desteği uygulaması, yeni dönemde kapsamını genişleterek 2. sınıf öğrencilerini de içine alacak şekilde devam edecek. Bu destek sayesinde, okula aç gitmek zorunda kalan çocukların sayısı azaltılırken, dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması da hedefleniyor. Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen bu uygulama, çocukların hem fiziksel gelişimlerine hem de akademik başarılarına olumlu katkı sağlayacak.

LİSE ÖĞRENCİLERİNE ULAŞIM KARTI

Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde öğrenim gören, ihtiyaç sahibi lise öğrencileri için aylık 44 binişlik ücretsiz otobüs kartı desteği sağlanacak. Bu uygulama, hem öğrencilerin okula devamlılığını artırmayı hem de ailelerin ulaşım giderlerini azaltmayı amaçlıyor. Aynı zamanda gençlerin sosyal hayata katılımını kolaylaştırarak fırsat eşitliğini güçlendirecek. Eğitim yolundaki her adımda öğrencilerin yanında olan Denizli Büyükşehir Belediyesi bu destekle birlikte ulaşımdaki engelleri ortadan kaldıracak.

BİRİNCİ SINIFA BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE DESTEĞİ SAĞLANACAK

İlkokul 1. sınıfa başlayacak çocuklara yönelik kırtasiye paketi desteği, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ailelerin okul alışverişi yükünü hafifletecek. Kalem, defter, silgi, boya kalemi gibi temel kırtasiye malzemelerini içeren bu paketler, öğrencilerin eğitim hayatına eşit koşullarda başlamasına katkı sağlayacak. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerin üzerindeki yükü hafifletmesi beklenen bu uygulama, eğitimde fırsat eşitliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE 1 YILLIK “BİLİM ÇOCUK DERGİSİ” ABONELİĞİ HEDİYE EDİLECEK

İhtiyaç sahibi ailelerin başarılı çocuklarına 1 yıllık TÜBİTAK Bilim Çocuk dergisi aboneliği hediye edilecek. Bu uygulamayla, çocukların bilimsel meraklarının desteklenmesi, okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi ve yaratıcı düşünme becerilerinin artırılması hedefleniyor. Aynı zamanda ailelerin çocuklarıyla birlikte kaliteli vakit geçirmelerini de sağlayacak bu destek, uzun vadede akademik başarıya katkı sağlayacak bir yatırım olarak öne çıkıyor.

5.000 ÖĞRENCİYE ONLİNE EĞİTİM ÜYELİĞİ HEDİYE EDİLECEK

Dijital eğitim fırsatlarına erişimde eşitliği sağlamak adına, ortaokul 5. sınıftan lise son sınıfa kadar eğitim gören 5.000 ihtiyaç sahibi öğrenciye 1 yıllık online eğitim platformu üyeliği sağlanacak. Bu üyelikler, öğrencilerin derslerine takviye yapmalarını, sınavlara daha donanımlı hazırlanmalarını ve eksik oldukları konularda bireysel gelişim göstermelerini sağlayacak.

BÜYÜKŞEHİR GEÇMİŞİNE SAHİP ÇIKIYOR

Denizli’nin tarihi mirasına sahip çıkma amacıyla, kent genelinde sürdürülen 10 farklı arkeolojik kazı alanına Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından destek verilecek. Laodikeia, Tripolis, Beycesultan, Aşağıseyit, Ekşi Höyük, Kale Tabae, Kolossai, Attouda, Acıpayam Yassıhöyük ve Kayaca Omurgalı Fosil Lokalitesi gibi önemli tarihi noktalarda yapılacak destek ile hem arkeolojik miras korunacak hem de kültür turizmine katkı sağlanacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını yalnızca bir hizmet değil, bir sorumluluk olarak görmeye devam ediyor. Üreticiden öğrenciye, çocuktan yaşlıya kadar toplumun her kesimini kapsayan destekleriyle, kimseyi geride bırakmadan adil, eşit ve umut dolu bir kent inşa etmeyi sürdürüyor.