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Tarımsal alanlarda rekolte ve kalitenin artmasının yanında su kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi için çiftçilere sulama borusu desteğine devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 14 ilçede 28 bin 310 metre tarımsal amaçlı sulama borusu veriyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin kırsalda üretimi artırarak çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği tarımsal amaçlı sulama borusu desteği bu yıl da devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Çameli İlçe Otogarı’nda tarımsal amaçlı sulama borusu dağıtım töreni düzenledi. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, AK Parti Çameli İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Murat Genç, Denizli Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, davetliler ve çok sayıda üretici katıldı. Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada, Denizli’yi daha ileri ve güzele götürmek için tüm ilçelerde hep beraber gayret ettiklerini belirterek, “İnsanlarımızın üretimde, günlük hayatta ve sosyal hayatta hiçbir eksiklik hissetmemesini sağlamak için el ele gönül gönüle gayret ediyoruz. Bizim davamız, yürüyüşümüz budur. Biz Çameli’mize ve tüm ilçelerimize sadece hizmet ettik, nerede sıkıntı var oraya koştuk. Kim ‘imdat’ diyorsa, onun derdine koşmaya çalıştık” dedi.

“Ne kadar üretirsek, o kadar güçlüyüz”

Çameli ilçesinin üreten ve çalışkan insanların olduğu bir yer olduğunu kaydeden Başkan Zolan, “Bu sene de üreticilerimize tarımsal sulama borusu desteği veriyoruz. Su kaynaklarımız toprakta kaybolmasın, güneşin altında buharlaşmasın, sudan daha fazla yararlanalım. Ne kadar çok üretirsek o kadar güçlüyüz” ifadelerini kullandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak pek çok kalemde üreticilere destek olduklarını açıklayan Başkan Zolan, Çameli ilçesinde başta ceviz, alabalık olmak üzere seracılık çalışmalarında da destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

“Birlikte başardık”

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Denizli’nin merkezinde ne varsa Çameli’de, ilçelerimizde ve tüm köylerimizde aynısı olacak. Kimsenin ayağı, toza, çamura değmeyecek’ dedik. Yapabileceklerimizden hiçbir zaman geri durmadık ve bunların hepsini birlikte başardık. Bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız engel, varamayacağımız hedef yoktur.” Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ise, Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar ilçelerine 92 kilometre tarımsal sulama borusu desteği verdiğini ifade ederek, Başkan Osman Zolan’a teşekkürlerini iletti. Denizli Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar da, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın tarıma çok ciddi destekler verdiğini vurgulayarak, Çameli ilçesine verilen destekleri anlattı.

14 ilçede 38 mahalleye tarımsal sulama borusu desteği verilecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kaynakların daha verimli kullanılabilmesi, açık kanallar aracılığıyla yapılan tarımsal sulamadaki su kayıplarının önlenmesi, mevcut su kaynaklarındaki su iletiminin iyileştirilmesi amacıyla 2024 yılında 14 ilçedeki 38 mahalleye 28.310 metre tarımsal sulama borusu desteği verecek. Bununla birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2014’ten bugüne üreticiye verdiği sulama borusu miktarı 323.110 metreye ulaşacak.

