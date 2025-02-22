Denizli genelinde YKS’ye girecek ve uygun şartları taşıyan adaylar Denizli Büyükşehir Belediyesinin internet sitesindeki form ile birlikte, ÖSYM başvuru kayıt ödendi belgesini 9 Mart’a kadar sisteme yükleyip sınav giriş ücreti desteğinden yararlanabilecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi 2025 YKS’ye başvuru yapacak ve uygun şartları taşıyan öğrencilerin üniversite sınavı giriş ücretlerini karşılıyor. Adaylar sınav giriş ücretlerini bankalara yatırdıktan sonra Denizli Büyükşehir Belediyesinin internet sitesindeki form ile birlikte, ÖSYM başvuru kayıt ödendi belgesini 9 Mart’a kadar sisteme yükleyip sınav giriş ücreti desteğinden yararlanabilecek.

Buna göre, uygun şartları taşıyan öğrencilerin ÖSYM başvuru kayıt ödendi belgesinin sisteme yüklenmesinden sonra yapılacak, banka ve ÖSYM kontrollerin ardından öğrencilerin bildirdiği hesaplara sınav ücretleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırılacak. Öte yandan 6 Şubat'ta başlayan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurularının da 3 Mart'ta sona ereceği hatırlatması yapıldı.