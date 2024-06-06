Gebze Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Denizli Göleti’nde farkındalık yürüyüşü düzenledi. 750’yi aşkın çevre gönüllüsü etkinlikte gölet etrafında 1 tonu aşkın çöp ve atık toplayarak çevreyi temizlediKOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Denizli Göleti’nde farkındalık yürüyüşü düzenledi. Gebze Belediyesi, çevrenin önemine dikkat çekmek üzere farkındalık yürüyüşü düzenledi.

Bölgedeki 7 organize sanayi bölgesi yönetimlerinin yanı sıra 5 firmanın da paydaş olarak yer aldığı etkinliğe katılan öğrenciler ve vatandaşlar farkındalık yürüyüşünün ardından gölet etrafında temizlik yaptı.

Bir tona yakın ve çevreye gelişigüzel atılan çöpleri ve atıkları toplayan katılımcılar, doğanın ve çevrenin korunması için herkese sorumluluk düştüğünün altını çizdi.

Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Hüseyin Çelebi programda yaptığı selamlama konuşmasında şehir dışı ziyareti nedeniyle etkinliğe katılamayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün katılımcılara selamlarını iletti. 750 çevreye duyarlı Gebzelinin katılımıyla düzenlenen Denizli Göleti’ndeki farkındalık etkinliğine Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, belediye başkan yardımcısı Dursun Ali Arslan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, belediye meclis üyeleri ve çevre gönüllüleri de iştirak etti.