Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2023 yılı Mart ayında meydana gelen bin 55 asayiş, trafik, kaçakçılık, siber ve terör olayının yüzde 99’unu aydınlattı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, 2023 yılı Mart ayında icra edilen asayiş, trafik, kaçakçılık, siber ve terör faaliyetleri çerçevesinde 384 asayiş, 98 kabahat, 486 takibi gereken, 65 kaçakçılık, 15 siber ve 7 terör olayı olmak üzere toplam bin 55 olaya müdahale edildi. Meydana gelen olayların bin 45 adetine karşılık gelen yüzde 99’u aydınlatıldı.

İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında 64 bin 86 şahıs ile 10 bin 178) aracın sorgulaması yapılarak, 383 aranan şahıs ve kayıp olarak aranan 12 şahıs bulundu. Yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 8 adet kurusıkı tabanca, 163 adet mermi ve 8 adet kesici delici suç aleti ele geçirildi. Mart ayı içerisinde FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak 7 ayrı operasyonel faaliyet icra edildi. Faaliyetlerde 4 şüpheli haklarında gerekli yasal işlem yapıldı.

Ay içerisinde icra edilen trafik uygulamalarında 38 bin 642 araç kontrol edilerek, 30 bin 170 araç ve 25 bin 343 şahıs sorgulaması yapıldı. Bin 335 araç ve şahıs hakkında toplam 2 milyon 513 bin 692 TL cezai işlem uygulandı. 15 aranan araç ve 37 aranan şahsın yakalandığı denetimlerde, alkollü araç kullanmaktan 38 sürücü belgesi geri alınarak, 316 araç trafikten men edildi.

Uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Uyuşturucu maddeler ile mücadelede seferberliği ve huzur operasyonları dahilinde uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik 65 ayrı faaliyet gerçekleştirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 86 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 82’si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 11 kilo 234 gram kubar esrar, 155 gram eroin, 9 adet hap, 68 gram metamfetamin, 18 kök kenevir bitkisi ve 11gram kenevir tohumu ele geçirildi.

kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik faaliyetlerde ise 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 33 adet sahte Türk lirası, 142 adet tarihi eser, 2 adet dedektör, 10 adet kazı malzemesi, 50 litre kaçak şarap, 77 kilogram sarmalık tütün ile 7 adet dolum makinası ele geçirildi.