Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90. yıldönümü kapsamında “Seçen ve Seçilen Kadınlar” konulu bir panel düzenledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 5 Aralık 1934'te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90. yıldönümünü bir dizi etkinlikle kutladı. Kadın Meclisi bu kapsamda Seçen ve Seçilen Kadınlar konulu bir panel düzenledi.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten, Kadın Meclisi üyeleri, davetliler ve öğrenciler katıldı. Pamukkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Feryal Beykal Orhun, Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Özlem Kabel, Altıntop Mahalle Muhtarı Tülay Sücüllü ve Avukat Fatma Karataşlı’nın konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının tarihsel sürecinin anlatıldığı panelde kadınların siyaset hayatındaki yeri konuşuldu. Bunların yanında Türkiye’de ilkleri gerçekleştiren ressam, mimar gibi tarihe damga vurmuş kadınların başarılarının anlatıldığı panelde eşitlikçi ve adil bir gelecek için kadınların her alanda seslerini duyurmaları gerektiği, bunun için ise bir ve beraber hareket etmeleri gerektiği ifade edildi. Program soru cevap bölümü ile sona erdi.