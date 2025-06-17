Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, Haziran ayında toplumun farklı kesimlerine hitap eden dört ayrı etkinlik düzenleyerek kentin sosyal, kültürel ve dijital gelişimine katkı sağlayacak.DENİZLİ (İGFA) - Kadın girişimciliğinin desteklenmesinden dijital güvenlik farkındalığına, Türk Sanat Müziği konserinden sivil toplum kuruluşlarına yönelik eğitime kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu etkinlikler, Denizli halkını bilgilendirmek ve güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek.

İlk olarak 18-19 Haziran tarihlerinde, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) iş birliğiyle “Hak Temelli Yaklaşım ve Savunuculuk”, “Dernekler Mevzuatına Giriş”, “Yaratıcı Haber Yazımı” ve “Etkili Dijital İletişim” başlıklarında bir eğitim programı gerçekleştirilecek. STK temsilcileri ve gönüllülere yönelik planlanan bu eğitim, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi S2 Salonu'nda yapılacak.

KENT KONSEYİ DENİZLİ’Yİ BİLGİ, KÜLTÜR VE FARKINDALIKLA BULUŞTURUYOR

19 Haziran akşamı ise Kent Konseyi Şiir Evi ile Pamukkale Amatör Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun ortaklaşa hazırladığı "80’ler, 90’lar ve Şiirlerimiz" Türk Sanat Müziği Konseri, Özay Gönlüm Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Şef İbrahim Davulcu yönetimindeki konser, nostaljik şarkılar ve şiirlerle sanatseverlere keyifli bir akşam yaşatacak. 23 Haziran’da Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda düzenlenecek "Dijital Tuzaklar" semineri ise özellikle dijital dünyada karşılaşılan tehlikelere dikkat çekmeyi amaçlıyor. Sosyal medya manipülasyonları, dijital dolandırıcılık, kişisel verilerin korunması, çocuk ve gençler için dijital riskler gibi önemli konular, alanında uzman isimler tarafından katılımcılara aktarılacak.

TOPLUMUN HER KESİMİNE DOKUNAN ETKİNLİKLER

Ayın son programı ise kadın girişimciler için hazırlanmış bir eğitim. 25 Haziran’da yine Kongre ve Kültür Merkezi S2 Salonu’nda gerçekleştirilecek “Üreten Kadınların E-Ticaret Yolculuğu” adlı programda kadınların el emeği ürünlerini dijital pazara taşıma yolları anlatılacak. Pamukkale Üniversitesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı ve Trendyol temsilcilerinin konuşmacı olarak katılacağı etkinlikte girişimcilik, markalaşma, sürdürülebilirlik ve e-ticaret süreçleri ele alınacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nin bu kapsamlı programları; sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmeyi, kadınların ekonomik hayatta daha aktif rol almasını sağlamayı ve dijital dünyada bilinçli bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.