Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, devlet müzelerinin yanı sıra özel müzelerle de gücüne güç katan Türk müzeciliğinin dünyada ödül üstüne ödül alan ve örnek gösterilen bir konuma geldiğini söyledi. Denizli Kent Müzesi, bir ay ücretsiz olarak ziyaretçiye açık kalacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Kent Müzesi'nin açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün başarıyla tamamlanan bir dönüşüm projesinin açılışını yaptıklarını söyledi.

Kentte 1940'lı yıllarda Yusuf Batur Endüstri Meslek Lisesi'nin uygulama birimleri olarak inşa edilen atölye binalarının artık Denizli Kent Müzesi olarak şehre hizmet vermeye başladığını belirten Ersoy, müzenin hayırlı olmasını temenni etti. Bakan Ersoy, müzenin ortaya çıkması için ilk adımı 2021 yılında attıklarını aktararak, "Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Denizli Valiliği ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz arasında bir protokol imzalanarak çalışmalara başlandı. Ardından da bir Danışma Kurulu oluşturularak atölye binaları restore edildi ve kamusal kullanıma açılarak kentin önemli bir değeri haline getirildi." dedi.

Denizli ve çevresinin Anadolu'da ilk kentlerin ortaya çıktığı ve tarih öncesi dönemlerden beri önemli yerleşim merkezlerinin kurulduğu bir bölge olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, kentin bir yandan doğal güzellikleri ve kültürel unsurları ile diğer taraftan da tekstil, sanayi, ticaret ve turizm sektörlerindeki uzmanlıkları ile ön plana çıktığını anlattı.

Denizli Kent Müzesi, kentin geçmişten günümüze sahip olduğu bütün bu değerlerin gelecek kuşaklara miras olarak bırakılabilmesini, kent kimliğinin korunmasını, gerek yerel gerekse uluslararası ölçekte ön plana çıkmasını sağlayacak önemli bir aktör olacağını ifade eden Bakan Ersoy, "Müze, geçmişi bugünle buluşturan çok zarif bir mimariyle tasarlandı. Parçalı mekan kurgusuna sahip mimari özellikleri, yalın hatların oluşturduğu mekân ve cephe detayları, betonarme ve taşın bir arada kullanıldığı yapım tekniği ile özel bir eser oldu. Kapalı alanı 2 bin 500 metrekare ve bünyesinde 9 adet sergi salonu, laboratuvar, çalışma ofisleri ve depo alanları bulunuyor. Sergi kurgusunda Anadolu'da bulunan en eski insan fosili olan Denizli İnsanı'ndan başlayarak ilk çağlardan Roma, Selçuklu, İnançoğulları, Germiyanoğulları, Osmanlı ve Atatürk'ün Denizli'yi ziyaretini de kapsayan Milli Mücadele dönemlerini yansıtan çok geniş bir tarih aralığına yer verilmiştir" dedi.

İBRAHİM ÇALLI ADINA ÖZEL SALON

Bakan Ersoy, müzede ayrıca kültür ve sanat noktasında da şehre has ayrıntıların göze çarptığını ifade ederek, müzede Denizli'nin ünlü ses sanatçılarını ve eserlerini dünyaca ünlü ressam İbrahim Çallı adına düzenlenen salonda ziyaretçilerin görebileceğini dile getirdi. Bakan Ersoy, ayrıca Denizli'nin tarım, sanayi ve turizmi ile ilgili canlandırmaların yer aldığı kapsamlı bir teşhir hazırlandığını söyledi.

Başta gençler olmak üzere herkesin burayı görmesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, müzenin bir ay boyunca ücretsiz ziyaret edilebileceğini duyurdu.