Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Lise Gençlik Meclisi 1. Seçimli Olağan Genel Kurulu yapıldı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Lise Gençlik Meclisi 1. Seçimli Olağan Genel Kurulu yapıldı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen genel kurula, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, davetliler ve gençler katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, açılış konuşmasında yine bir ilki birlikte başardıklarını belirterek, “Türkiye'de ilk defa Lise Meclisini yaşama geçireceğiz. Bu şehrin geleceğinde söz sahibi olacak siz gençlerin bugünden başlayarak karar alma sürecinin içinde olmanız bizi gerçekten çok mutlu edecek. Artık bu sürecin gelişmesi, yoğrulması ve ilerlemesi sizlerin eseri olacak. Siz ne kadar çok buna sahip çıkarsanız biz de sizlere o kadar çok sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü sizlerle beraber, ortak akılla, sizin kuşağınızdaki kardeşlerimizin istek ve ihtiyaçlarını tespit edip çözme noktasında bir yolculuğu beraber yapacağız” diye konuştu.

Başkanlığa aday 37 genç arasında yapılan seçimlerde Lise Gençlik Meclisi Başkanı Mert Türk ile 7’si kadın 7’si erkek olmak üzere 14 yürütme kurulu üyesi seçildi. Başkan Çavuşoğlu, Türkiye'de ilk defa Lise Meclisini yaşama geçireceklerini söyledi.