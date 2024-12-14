Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı olağan toplantısına Başkan Çavuşoğlu’nun sosyal destek projeleri damgasını vurdu. Tip-1 diyabet hastası çocukların hayatını kolaylaştıracak sensör verilmesi, Horoz Kart sahiplerine ısınma yardımı sağlanması, köyüne dönen vatandaşlara gebe düve ile çiftçilere mazot desteği projeleri oybirliği ile kabul edildi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı olağan toplantısı 2. birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanlığında tamamlandı. Yılın son Meclis toplantısına Başkan Çavuşoğlu’nun sosyal destek projeleri damgasını vurdu. Bu kapsamda, gündemin 3’üncü maddesinde yer alan Tip-1 diyabet hastası çocuklarda parmak ucuna iğne batırılarak yapılan şeker ölçümlerini ortadan kaldırarak yaşam konforlarının artırılmasını sağlayan sensör desteği verilmesi karara bağlandı.

Gündemin 4’üncü maddesinde ise, 2024 yılı içinde Horoz Kart alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile emekli ikramiyesi alması uygun görülen Horoz Kart sahibi vatandaşlara ısınma yardımı konusu görüşüldü. Buna göre söz konusu vatandaşlara, 2025 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında 1000 TL olmak üzere hak sahibi başına toplam 3 bin TL ısınma yardımı desteği verilmesi de oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 5’nci maddesinde de bir başka sosyal destek projesi görüşüldü. Başkan Çavuşoğlu’nun büyük önem verdiği proje ile kent merkezinde yaşayıp da köyüne dönerek hayvancılık yapmaya karar veren ve uygun şartları taşıyan vatandaşlara 5 gebe düve desteğinde bulunulması yine oybirliği ile kabul edildi. Gündemin 6’ıncı maddesinde yer alan sosyal destek projesinde de ekonomik zorluklarla boğuşan çiftçilerin maliyetlerini azaltacak mazot desteği verilmesi konusu karara bağlandı.

İhtiyaçları önceleyen sosyal belediyecilik

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yılın son Meclis toplantısında, hayata geçirdikleri önemli sosyal destek projelerine destek veren Meclis üyelerine teşekkür etti. Denizli'de herkese dokunan ve ihtiyaçları önceleyen sosyal belediyecilik anlayışını her geçen gün daha da büyüterek yollarına devam ettiklerini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, “Sosyal belediyecilikte örnek olan projelerimize var gücümüzle devam ediyoruz. Tüm imkanlarımızla halkımızı kucaklamaya, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile mutlu insanların şehri bir kent oluşturmak için gece gündüz çalışmayı sürdürüyoruz. Projelerimiz şehrimize hayırlı olsun” dedi.