Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk kültüründe binlerce yıllık geçmişe sahip âşıklık geleneğini yaşatmak için düzenlenen 11. Denizli Uluslararası Ege Âşıklar Bayramı yoğun bir katılım ile tamamlandı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Ege Âşıklar Bayramı, Türk kültüründe binlerce yıllık geçmişe sahip olan âşıklık geleneğini bir kez daha yaşattı. Etkinlik öncesinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu makamında ziyaret eden âşıklar, Başkan Çavuşoğlu’na özel yazdıkları mani ve deyişleri saz eşliğinde okudular. Âşıklar sonrasında kendilerine bu imkânları sağladığı için Başkan Çavuşoğlu’na teşekkürlerini sundular.

OZANLAR DENİZLİLİLER İÇİN SAHNE ALDI

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 11. Uluslararası Ege Âşıklar Bayramı etkinliğine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, davetliler ve çok sayıda vatandaş katılım sağlarken halk ozanları Denizlililer için sahne aldı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden 8, Kazakistan ve Kırgızistan’dan 2 olmak üzere toplam 10 halk ozanının katıldığı programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Halk ozanları, sazlarıyla ve türkülerle unutulmaz bir gece yaşattı. Türk kültürünün önemli bir parçası olan âşıklık geleneği, Denizli’de bir kez daha coşkuyla yankı buldu.

“ÂŞIKLARIMIZ BU TOPRAKLARIN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİNİ BİZLERE HATIRLATIYOR”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, âşıklık geleneğinin Türk kültürünü yansıtan en etkili sanatlardan biri olduğunun altını çizdi. Başkan Çavuşoğlu konuşmasında, “Sanatın her rengini Denizli’mizde buluşturuyor olmak bizim için mutlulukların en büyüğü. Bu etkinlik, yalnızca bir kültür şöleni değil, aynı zamanda bizi geçmişimizle buluşturan, geleceğimize ışık tutan bir köprüdür. Bu yıl, Türkiye’nin dört bir yanından ve kardeş ülkelerimiz Kazakistan ile Kırgızistan’dan gelen değerli halk ozanlarımızla bu mirası bir kez daha yaşatıyoruz. Âşıklarımız sazlarıyla, sözleriyle ve yüreklerindeki duygularla, bu toprakların kültürel zenginliğini ve birliğini bize bir kez daha hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.

