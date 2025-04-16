Denizli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği futbol turnuvası ile çocuklara hem eğlenceli hem de sportif bir bayram yaşatmaya hazırlanıyor.

DENİZLİ (İGFA) - 18-22 Nisan 2025 tarihleri arasında Doğan Seyfi Atlı Stadyumu’nda gerçekleşecek turnuvada, 2016-2017 doğumlu sporculardan oluşan tam 20 takım sahaya çıkacak.

Toplamda 400 minik futbolcu, dostluk ve centilmenlik içinde kıyasıya mücadele edecek. Turnuva, çocukların fiziksel gelişimlerini desteklemenin yanı sıra takım ruhu, dayanışma ve spor sevgisini pekiştirmeyi amaçlıyor. Etkinlik hakkında detaylı bilgiye İncilipınar Spor Merkezi'nin (0258) 211 00 70 numaralı telefonundan ulaşılabiliyor.