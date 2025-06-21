Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından 40 temsilciye hak temelli yaklaşım, savunuculuk, dernekler mevzuatı, haber yazımı ve dijital iletişim gibi konularda kapsamlı bir eğitim programı düzenledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ile Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) iş birliğinde, Denizli’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen programa, kentteki farklı alanlarda çalışan 40 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılım sağladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimlerde, katılımcılara hak temelli yaklaşım, savunuculuk, dernekler mevzuatı, haber yazımı ve dijital iletişim gibi konularda kapsamlı bilgi verildi.

İki gün süren programda “Hak Temelli Yaklaşım ve Savunuculuk, “Dernekler Mevzuatına Giriş ve Yasal Yükümlülükler”, “Güçlü Hikâyeler, Güçlü Etkiler: Haber Yazımına Yaratıcı Bir Bakış”, “Tıklayan Değil Dokunan Ol: Etkili Dijital İletişim ve Sosyal Medya” başlıklarında eğitimler sunuldu.

Programın amacı, sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini güçlendirmek, yasal yükümlülükleri konusunda farkındalık yaratmak ve etkili iletişim yolları ile kamuoyunda daha görünür hale gelmelerini sağlamak olarak açıklanırken katılımcılar, interaktif yöntemlerle gerçekleştirilen eğitimlerin hem bilgilendirici hem de motive edici olduğunu ifade ederek, benzer etkinliklerin devamını beklediklerini ifade ettiler.