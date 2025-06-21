Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sona ererken Osman Özgür İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen Başkan Çavuşoğlu, çocukların karne heyecanına ortak olarak onlarla sohbet etti, başarı dileklerinde bulundu.DENİZLİ (İGFA) - Sabah saatlerinde okula gelen ve sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, karnelerini alarak büyük bir sevinç yaşayan çocukların mutluluğuna tanıklık etti. Tören kapsamında öğrencilere iyi tatiller dileyen Başkan Çavuşoğlu, “Gözlerindeki umut ve heyecanla bizlere geleceğin daha güzel olacağını gösteren evlatlarımızla bir arada olmak büyük mutluluk. Onlara daha iyi bir gelecek hazırlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Öğretmen ve velilerle de sohbet eden Başkan Çavuşoğlu, tüm eğitim camiasına emekleri için teşekkür ederek, yeni eğitim öğretim yılının daha verimli ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu. Program sonunda çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Çavuşoğlu, öğrencilere satranç ve çeşitli hediyeler de takdim etti.