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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de, keman çalan öğrenciyle sohbet etti, Çanakkale türküsünü söyledi.DENİZLİ (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli’de keman çalan öğrenci ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet ettiği anın görüntülerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli programı esnasında, Cumhurbaşkanlığı otobüsünde, keman çalan konservatuar öğrencisiyle sohbet etti, öğrenciden eğitim ve aile durumuna ilişkin bilgi aldı.

Önce biraz müzik, sonrasında tatlı bir sohbet… ???? ????Denizli pic.twitter.com/Y4uo7lDJT9— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 22, 2024

Öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenciye kemanın yanında ut çalmayı öğrenmesi tavsiyesinde bulundu.